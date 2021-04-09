محمد رمضان يواصل استفزاز الجمهور بفيديو جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل محمد رمضان استفزاز جمهوره بعد إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه في قضية الطيار الشهيرة ونشر مقطع فيديو جديداً، وهو يلقي رزم من الدولارات لنمر أبيض داخل منزله، وجاءت في الخلفية أغنية تقول كلماتها: "ماسمعكش، أحضر عفركوش ما اتصرفش، ابعد يالا حوش ماتقربش" وذلك عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وقوبل فيديو محمد رمضان الجديد بموجة شديدة من الغضب وهذه بعضها :"روح الله يسامحك متعرفش قيمة النعمه غيرك نفسة فيها روح تصدق ع المحتاج قبل م تزول من وشك" ... "دا كفر بالنعمه ع فكره كده هتزول من وشك"، " الله ياقدر ياخذ منك اموالك كلها في لمح البصر صحيح معك ذا المبلغ الله يرزقك ويزيدك ويزدنا لاكن ماتوصل لادرجة تصور او تفتخر بااموالك في ناس ماعندهم حق اغراض شهر رمضان في ناس ماهو متوضفين فيه ناس تسهر عشان لقمة العيش بس لا تتفاخر بها ولله الي عطى ولله الي ياخذ".

وظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو وصفه البعض بـ "المستفز" وهو يقوم بإلقاء أوراق من الدولار الأمريكي في المياه، في أول رد "صامت" منه على حكم قضائي بتغريمه 6 ملايين جنيه مصري (نحو 383 ألف دولار).

وجاءت تعليقات متابعي رمضان صادمة له حيث اعتبره غالبية المتابعين نوعاً من الاستفزاز المبالغ فيه.

وفي وقت سابق ألزمت المحكمة الاقتصادية في مصر ألزمت الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان "استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.