المحطات الكبرى في تاريخ إيرلندا الشمالية

المصدر: أ ف ب

من غزو إيرلندا في القرن الثاني عشر إلى اتفاقات السلام بين الانفصاليين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت قبل عشرين عاما، شهدت إيرلندا الشمالية تاريخا مضطربا:

- من الغزو إلى التقسيم -- 1169-1171: الغزو الأول للفرسان الأنغلو نورمانديين لجزء من الجزيرة يمهد الطريق للسيطرة الإنجليزية.

- 1603: انتصر التاج البريطاني في حرب السنوات التسع ضد زعماء قبائل الغايل في أولستر. صادر الأراضي وجلب مستوطنين إنجليز واسكتلنديين كجزء من سياسة تعتمد على إقامة "المزارع". وبذلك أصبحت غالبية السكان من البروتستانت في شمال شرق الجزيرة.

- 1848-1845: مجاعة كبرى تقضي على السكان. هاجرت مئات الآلاف من العائلات التي أُجبرت على النزوح إلى الولايات المتحدة وانخفض عدد السكان من 8,5 ملايين إلى 6,5 ملايين.

- 1921-1919: أدت "حرب الاستقلال" التي دعمها الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى تقسيم أيرلندا وبقيت ست مناطق في الشمال (أولستر) غالبية سكانها من البروتستانت مرتبطة ببريطانيا. في 1922، شكلت المقاطعات الجنوبية الـ26 "دولة أيرلندا الحرة" (إيرلندا الحالية).

- نزاع دام - - 1969-1968: تأسست "حركة الحقوق المدنية" للأقلية الكاثوليكية الكبيرة في أولستر، ضد التمييز الذي تتعرض له. وبدأت مواجهات في لندنديري وبلفاست بين الانفاصليين الكاثوليك والموالين البروتستانت.

في 1970، حمل الجيش الجمهوري الأيرلندي "المؤقت" الذي انبثق عن الجيش الجمهوري الأيرلندي القديم السلاح ضد "جيش الاحتلال البريطاني" ومن أجل إعادة توحيد أيرلندا. تشكيل المعسكر البروتستانتي الوحدوي لميليشيات متطرفة متنافسة.

- 1972: "الأحد الدامي". قتل 470 شخصا في تصاعد لأعمال العنف بينهم 14 قتلهم مظليون بريطانيون خلال تظاهرة للكاثوليك في 30 يناير في لندنديري. وفي مارس تم حل برلمان إيرلندا الشمالية وتولت لندن إدارة شؤون المقاطعة بشكل مباشر.

- 1981: الناشط الجمهوري بوبي ساندز وتسعة سجناء آخرين يتركون أنفسهم يموتون جوعا في سجن مايز في بلفاست من دون الحصول على وضع السجناء السياسيين الذين طالبوا به.

- بدء عملية السلام -- 1998: توصلت لندن ودبلن والزعماء الانفصاليون والوحدويون إلى اتفاق سلام تاريخي. نص اتفاق الجمعة العظيمة الذي تم التوقيع عليه في 10 أبريل على تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك المنتخبين داخل مؤسسات شبه مستقلة. وقد وضع حدا لثلاثة عقود من نزاع أدى إلى سقوط أكثر من 3500 قتيل.

- 2005: الجيش الجمهوري الإيرلندي ينبذ العنف رسميا في 28 يوليو ويفكك ترسانته.

- 2007: لقاء تاريخي في 26 مارس بين الزعيم البروتستانتي إيان بيزلي وجيري آدامز، زعيم الحزب الجمهوري (شين فين) الذي وافق على تقاسم السلطة ما يسمح بإعادة تشغيل المؤسسات. في مايو تولت حكومة مشتركة مهامها.

- بريكست -- 2020: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 2021: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، مما أدى إلى فرض إجراءات مراقبة جمركية.

ولتجنب عودة الحدود المادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي تم فرض ضوابط في موانئ إيرلندا الشمالية.

دان الوحدويون هذه البنود معتبرين أنها حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا مما أدى إلى تأجيج الغضب الذي تسبب في اشتباكات في المقاطعة البريطانية منذ أسبوع.

