سعودي يرفض 3 ملايين ريال مقابل بيع جزء من كبده.. ويتبرع بكليته لفتاة يتيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض شاب سعودي مبلغ 3 ملايين ريال مقابل التبرع بجزء من كبده، مفضلا التبرع بكليته لوجه الله لطالبة يتمية تدرس في المرحلة الثانوية.

وتفصيلا.. قال الشاب علي الضبعان في تقرير لقناة الإخبارية السعودية، أنه كان يعمل مديرا تنفيذيا بإحدى الجمعيات الخيرية في منطقة حائل، ومن ضمن المرضى الذين كانت الجمعية تتولى نقلهم إلى مركز الغسيل الكلوي «عائشة» وكانت تدرس في المرحلة الثانوية، وطلب ملفها وتواصل مع مدرستها واطلع حالتها الصحية، وعزم على التبرع لها بكليته.

وأضاف، أنه منذ ثلاثة أشهر تواصل معه شخص حول التبرع بجزء من كبده لرجل أعمال كبير، ورأى أنه لا توجد مشكلة بشرط موافقة الأطباء لأنه كان ينوى التبرع بكليته لعائشة، وعندما علم أن الرجل رصد مبلغ ثلاثة ملايين ريال مقابل ذلك رفض لأنه لا يجوز لا شرعًا ولا نظامًا بيع جزء من الجسد، كما أنه يتبرع لوجه الله وليس للمال.

وأوضح أن المستشفى أبلغه بأنه لابد من أن بتبرع بشيء واحد فقط إما جزء من كبده لرجل الأعمال الشهير، أو بكليته لعائشة، فاختار على الفور التبرع لعائشة.