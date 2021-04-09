بالفيديو.. السعودية تحبط تهريب 245.7 كيلوغراماً من الهيروين

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط محاولة تهريب "245.7" كيلوغراماً من مخدر الهيروين في مدينتي جدة ورابغ.

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرام من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجرام تم ضبطها بقطاع رابغ، و(211.2) كيلوجرام تم ضبطها بقطاع جدة. بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.