وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

المصدر: وكالات

أعلن قصر بكينغهام وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية صباح اليوم، في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.

وكان الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قد أدخل مستشفى في لندن منتصف مارس مكث فيه للتعافي من جراحة في القلب.

وتم إدخال الأمير /99 عاما/ لأول مرة إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن في 16 فبراير لتلقي العلاج بعد إصابته بعدوى.

وبعد ذلك، تم نقله إلى مستشفى آخر في لندن، هو مستشفى سانت بارثولوميو، حيث أجرى الأطباء فحوصات له ووضعوه تحت الملاحظة بسبب مشكلة في القلب موجودة من قبل ذلك.

وعاد الأمير بعد ذلك إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في الخامس من مارس، إلى أن غادره الثلاثاء 16 مارس الماضي.

وأظهرت صور للحظة خروجه نصب ألواح بيضاء حتى يكون بعيدا عن عدسات الصحافة.

وتم تصويره لاحقا وهو يجلس على المقعد الخلفي بسيارة.