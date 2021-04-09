مصر .. وفاة الفريق صلاح المناوي أحد أبطال حرب أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم الجمعة الفريق صلاح المناوي رئيس شعبة عمليات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر وأحد أبطال مصر العظماء الذي أفنى عمره في خدمة الوطن، وبعد تركه الخدمة قام بعمل جمعية خيرية لمساعدة أبناء قرية السرو في دمياط بلده، وأيضًا قام بتطوير المستشفى وإمدادها بالعديد من الأجهزة والمعدات الحديثة، وفقا لبوابة فيتو.

وسوف تشيع الجنازة اليوم الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

ميلاده ونشأته

وُلد المناوي في 14 يوليو 1929، وتخرج في الكلية الحربية فبراير 1950، ثم التحق بالكلية الجوية في 1951، والتحق بأسراب المقاتلات العسكرية.

الدورات التدريبية التي حصل عليها

- حصل على فرقة مدرب هجوم جوي من إنجلترا عام 1957.

- قائد سرب جوي عام 1957.

- تدرب على الطائرة ميج عام 63.

- تدرب على كافة أنواع الطائرات المقاتلة.

المناصب القيادية

- قائد لواء جوي عام 1964.

- قائد فرقة جوية وقاعدة فايد الجوية عام 1965.

- قاعدة قاعدة انشاص عام 1967.

- مدرب لمجموعة من الطيارين على الطائرة السوخوي 7.

- نائب رئيس هيئة العمليات الجوية 1968.

- رئيس هيئة العمليات الجوية عام 1969 حتى نصر أكتوبر المجيدة.

الأوسمة والنياشين

- وسام النجمة العسكرية.

- وسام الواجب العسكري.

- وسام الجمهورية من الطبقة.