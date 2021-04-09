شاهد.. "أرنب الفصح" ينضم لمؤتمر في البيت الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

قام أرنب عيد الفصح بمفاجأة الصحفيين كضيف خاص في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض وقدم لهم الحلوى.

جاء الأرنب لإضفاء روح العيد، بعد أن اضطر البيت الأبيض، للتخلى عن تنظيم الاحتفالية السنوية التقليدية، بسبب قيود فيروس كورونا، بحسب "يورونيوز".

ورقص الأرنب وهو يلوح بالقرب من المنصة مرتديا فستاناً وواضعاً "كمامة" على وجهه.