التغير المناخي يهدد الثدييات الجبلية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

التغير المناخي يتوعّد فصيلة من كل أربع من الثدييات في المناطق الجبلية بخطر الانقراض، بما في ذلك النمور الثلجية.

ولفت موقع «ميرور» إلى ما ذكره العلماء من أن الثغرات الهائلة الموجودة في الأبحاث تعني وجود المزيد من الفصائل في دائرة الخطر، دون أن يتم تحديدها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتتضمن القائمة النمور الثلجية وحيوانات الغرير والبيكا والوعل التي يقل عددها.

ويحذر العلماء من أن التغير الحاصل في المناخ وارتفاع درجات الحرارة في الجبال يترك تأثيراً كبيراً على البيئة الهشة التي تعيش فيها تلك الحيوانات. كما ويؤكدون عدم كفاية الأبحاث المتعلقة بكيفية تأثر الفصائل بالتغير المناخي.

ويذكر أن عدداً من الدراسات التي أجريت حتى اليوم قد تطرقت إلى كيفية تأثير ارتفاع درجات الحرارة على بقاء أو معدلات تكاثر الأجناس التي تقطن الجبال. إلا أن هذين العاملين لم يدرسا معاً إلا 87 نوعاً من أنواع الحيوانات أي أقل من 1 % من كافة الثدييات.