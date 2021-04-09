أرقام قياسية لباكستانيتين في قوة الذاكرة

المصدر: كراتشي - البيان

لأول مرة في تاريخ البلاد، فازت فتاتان باكستانيتان على الهند والسويد في ثلاث مراحل مختلفة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهذه الإنجازات تعتبر محطمة للأرقام القياسية السابقة وكنوع من التغييرالاجتماعي الإيجابي.

وفي بيان صادر عن موسوعة غينيس العالمية، أن إيما عالم: «حطمت رقمين عالميين، وزميلتها في الفريق سيدا كيزا زهرة، حطمت أيضاً رقماً قياسياً عالمياً، وبهذا حصلت كلتا الفتاتين على الاعتراف من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

بطلة العالم للذاكرة في عام 2020، إيما عالم حطمت الرقم القياسي العالمي في معظم الكلمات العشوائية المحفوظة خلال تسلسل مدته 15 دقيقة - وهي حفظت 410 كلمات عشوائية في دقة متناهية - وهذا الرقم كانت احتفظت به الهند سابقاً. وفي مسابقة أخرى في السويد، حفظت 218 اسما مع وجوه الأشخاص في 15 دقيقة.

في مسابقة أخرى، حطمت الباكستانية سيدا كيزا زهرة حاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم التاسعة والعشرين للذاكرة العالمية للبطولة رقماً قياسياً في حفظ الوقائع التاريخية وتاريخ حدوثها خلال ٥ دقائق، وكانت التواريخ تتعلق بـ241 حدثاً.

مع العلم أن الفتاتين الباكستانيتين إيما عالم وسيدا كيزا زهرة، قد حازتا معاً أرقاماً قياسية في حفظ الوقائع التاريخية أعلى من المسابقات الماضية في الهند، وبالتالي حصلتا على لقب غينيس للأرقام القياسية.