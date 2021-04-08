وزير عربي بطلاً لمسلسل رمضاني

المصدر: وكالات

ظهر كاتب الدولة السابق في الحكومة الجزائرية يوسف سحيري في لقطات خاصة بمسلسل منتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على التلفزيون الجزائري.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إقالة يوسف سحيري، من منصبه كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية.

ويشارك كاتب الدولة الجزائري السابق، يوسف سحيري في مسلسل "الأيام" الذي يعرضه التلفزيون الرسمي خلال شهر رمضان بمشاركة الفنانة كنزة مرسلي.

ووفق ما تداولته مواقع إخبارية جزائرية، فإن الوزير السابق، الذي تولى وزارته منذ يناير 2020، حتى فبراير الماضي سيظهر بهيئة مختلفة، حيث صبغ شعره باللون الأصفر.

وتمت إقالة السحيري وإلغاء الوزارة في شهر فبراير الماضي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ولد الممثل الشاب في منطقة الأغواط يوم 21 يونيو 1985 وتخرج في المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري وبدأ ممارسة المسرح في التاسعة من عمره.

وبعد إتمام دراسته الجامعية تخرج كمهندس في الإلكترونيات تخصص أجهزة، عام 2011، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في ختام فعاليات مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي في المغرب، عن دوره في فيلم ”دم الذئاب“.

وقال السحيري إن مسؤوليته السياسية منعته من المشاركة في أعمال سينمائية خارج الجزائر وإنه تلقى عروضا في هذا المجال وامتنع عن المشاركة فيها.