تقتل شقيقتها برصاصة طائشة

المصدر: البيان الإلكتروني

قتلت فتاة شقيقتها برصاصة طائشة في مصر أردتها قتيلة في الحال.

فقد شهدت مدينة طوخ بالقليوبية في شمال مصر، واقعة مأساوية عندما قامت ربة منزل بإطلاق الرصاص على شقيقتها، أثناء عبثها بسلاح ناري فأصابت شقيقتها مما أدى إلى مصرعها في الحال، فيما تبين من التحريات أنها قتلتها عن طريق الخطأ وفق صحيفة الأخبار.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بمصرع عاملة بالأجر بطلق ناري، وتبين للعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، والعميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، أنه أثناء قيام أختها 20 عاما، عاملة بالأجر، ومقيمة بقرية الدير بدائرة المركز، بأعمال تنظيف المنزل رفقة شقيقتها عثرت على سلاح ناري، وأثناء تفكيك السلاح خرجت منه طلقة أصابت شقيقتها 18 عاما، ومقيمة بذات العنوان.

تم إلقاء القبض على المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم.