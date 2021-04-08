معالم الإمارات تتزين باللون الأخضر احتفاءً بالتشغيل التجاري لأولى محطات براكة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بمناسبة تحقيق الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل ببدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية الجاري تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تزينت المحطة الأولى في براكة إلى جانب أبرز معالم دولة الإمارات العرية المتحدة، بشعارات تبرز هذا الإنجاز، بينما أُضيئت غالبية معالم الدولة باللون الأخضر، في إشارة إلى الطاقة الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية التي بدأت المحطة بإنتاج 1400 ميغاواط منها على مدار الساعة لكافة المنازل وقطاعات الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتضمنت الشعارات التي تزينت بها أبرز معالم الدولة من مبانٍ وجسور وأبراج وغيرها ما يبشر بعصر جديد من الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، حيث ستغطي محطات براكة الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يكفي لإنارة أكثر من نصف مليون منزل، بينما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنوياً.

كما تضمنت الشعارات عبارات الفخر بهذا الإنجاز الاستثنائي، حيث أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية، إلى جانب التأكيد على أن مستقبل الطاقة الصديقة بدأ الآن، حيث تساهم محطات براكة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، ودعم جهودها لتحقيق الأهداف الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يكرس مكانتها الريادية على الصعيد العالمي في هذا القطاع.