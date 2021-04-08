شاهد.. إشعال النيران لحماية البساتين من الصقيع في ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قام بعض الألمان بإشعال الشموع لتدفئة البساتين من الصقيع مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في بلدة فيستهوفن في إقليم باس-راين، وفق ما ذكرت "يورونيوز".

وأشعل المزارعان دانيال وناتالي ديتلينغ مئات الشموع لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة للبرد الشديد على بساتين الفاكهة خلال الموجة المفاجئة التي بدأت في عدة دول أوروبية هذا الأسبوع بانخاض درجة الحرارة وهطول ثلوج وأمطار في فصل الربيع.