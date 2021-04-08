الدببة القطبية تتحول إلى أكل بيض البط

المصدر: باريس - أ ف ب

باتت الدببة القطبية، التي أدى التغيّر المناخي إلى إرباك عادات الصيد لديها، تلجأ إلى أعشاش البط لتأكل منها البيض، على ما أظهرت دراسة حديثة.

ومن المعروف أن الاحترار العالمي يشكّل خطراً على الدببة القطبية، تُلاحظ آثاره خصوصاً في القطب الشمالي، حيث تعيش هذه الحيوانات. كذلك كان للانكماش الملحوظ للجليد البحري تأثير مباشر على النظام الغذائي لهذه الحيوانات، إذ حدّ من فرص صيد الفقمات، التي تعتبر فريستها المفضلة. وأظهرت دراسة أن هذه الحيوانات المفترسة تفترس أعشاش بط العيدر، لتلتهم البيض الذي تحويه.