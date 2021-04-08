أم تعثر على ابنتها المفقودة في زفاف ابنها

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أم تعثر على ابنتها المفقودة في ليلة زفاف ابنها، وهي العروس ذاتها.. تلك قصة من وحي الواقع لا الخيال، وحدثت بالفعل في الصين لتتحول فرحة الزفاف لسيل من الدموع الجارفة، وكان دليلها وحمة على يد العروس انتبهت لها «حماة» العروس خلال مراسم الحفل.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، أدركت الأم أن ابنها سيتزوج من فتاة كانت فقدتها منذ أمد بعيد، وهنا يتجسد لطف القدر باكتمال الفرحة بلم الشمل الاستثنائي بمقاطعة جيانغسو الصينية مارس المنصرم، وأيضاً متابعة الزواج، فالابن ليس أخاً للعروس، لأنه متبنى أيضاً.

تعود القصة لسر دفين، فبعد أن اكتشفت الأم العلامة المميزة اقتربت من والدي العروس وسألت عما إذا كانت قد تم تبنيها منذ أكثر من 20 عاماً، وقتها شعر الوالدان بالحيرة من السؤال لأنه كان سراً دفيناً لفترة طويلة، لكنهما أكدا أن ابنتهما «متبناة» وكانا قد عثرا عليها على جانب الطريق منذ سنوات.

تصف الابنة المفقودة لحظة لقائها بوالدتها بأنها «أسعد من فرحتها بالزفاف» ذاته. وقد ذكرت صحيفة «أورينتال ديلي»، أن المرأة تبنت ولدها بعد أن فقدت الأمل في العثور على ابنتها، التي بحثت عنها لسنوات دون جدوى.