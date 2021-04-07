شجار على المسرح بين ملكتي جمال في سريلانكا

المصدر: د ب ا

قال مسؤولون إن ملكة جمال العالم تواجه الخضوع لتحقيق شُرَطي في سريلانكا بعدما تردد أنها أصابت الفائزة بملكة جمال سريلانكا خلال نزاع مطلع الأسبوع بشأن الحالة الاجتماعية للفائزة باللقب السريلانكي.

وجرى اختيار بوشبيكا دي سيلفا ملكة جمال سريلانكا يوم الأحد الماضي. وكانت كارولين جوري التي تحمل لقب ملكة جمال العالم، موجودة لتتويجها.

غير أنه بعد لحظات من إعلان الفائزة، تم طرح سؤال بشأن الحالة الاجتماعية لدى سيلفا. وأظهرت لقطات مصورة جوري وهي تسحب بعنف التاج وهو ما تسبب في إصابة الفائزة بجروح.

ويحق للمتزوجات فقط المشاركة في مسابقات ملكات الجمال.

وقالت جوري إنه تبين أن دي سيلفا مطلقة، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لخوض مسابقة ملكة جمال العالم المقررة في سريلانكا في وقت لاحق من العام الجاري.

ولا تعيش دي سيلفا مع زوجها، ولكنها ليست مطلقة.

وذهبت دي سيلفا في وقت لاحق إلى المستشفى، وقالت إنها أصيبت بجروح في رأسها جراء نزع التاج بعنف. وقدمت شكوى لدى الشرطة التي استدعت جوري.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أجيت روهانا: "نجري تحريات للتأكد من وجوب تحريك اتهام جنائي، ومن إحالة القضية إلى المحكمة."

وقال متحدث باسم جهات التنظيم المحلية إنه جرى إخطار جوري، وهي أيضا من سريلانكا، بتقديم اعتذار، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وجرى منذ ذلك الحين، إعادة تتويج دي سيلفا ملكة جمال سريلانكا.