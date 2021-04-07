أول تقرير خاص بالمناخ لـ "ناسا" من المريخ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أول تقرير خاص بالمناخ مستعينة بنظام محلل الديناميكيات البيئية للمريخ "ميدا" الموجود على مركبة "المثابرة"، وبدا فيها أن البرودة سيدة الأجواء هناك بامتياز.

فبعد يوم واحد من ملامسة المركبة الأمريكية سطح الكوكب الأحمر تمكنت من إرسال أول تقرير متوقع عن المناخ، وذلك من على فوهة جيزيرو، وفقاً لما ذكره موقع "غيزمودو".

وأشارت بيانات "ناسا" أن درجة الحرارة على سطح الفوهة بلغت 20 درجة تحت الصفر مع بدء تسجيل الكاميرا، وذلك قبل أن تنخفض أكثر لتصل إلى 25.6 درجات تحت الصفر خلال ال30 دقيقة التالية.

وأشار جهاز استشعار "ميدا" للإشعاعات والغبار أن الغلاف الجوي في جيزيرو أصفى من ذلك الموجود على فوهة غايل حيث تتواجد مركبة "كيوريوزيتي".

ويشكل التقرير المناخي لـ"ميدا" جزءاً من مهمة "بريسيرفانس 2020" على سطح المريخ، التي تركز بقوة على علوم الأحياء الفلكية أو وجود الحياة على سطح المريخ.

وفي تعليق له على المهمة، قال خوسيه أنطونيو رودريغيز مانفريدي المحقق الرئيسي ل"ميدا" من المعهد الوطني للتقنيات الفضائية، بحسب "ناسا": " بعد مرحلة صعبة من الهبوط انتظر فريقنا بفارغ الصبر أول البيانات التي تؤكد وصول المركبة بأمان على السطح".