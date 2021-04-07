فيديو مروع يهز العراق.. يفرغ ثلاث رصاصات في طليقته أمام طفلتهما الصغيرة ويفر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحيا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام شخص باطلاق النار على طليقته أمام ابنتهما الصغيرة داخل إحدى المنازل في محافظة البصرة.

وأوصحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك، أنه بتاريخ 21/3/2021 وردت أخبار إلى مركز شرطة المعقل بتعرض سيدة إلى إطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية.

وقامت شرطة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده وإصدار أمر قبض بحقه وفق قانون العقوبات العراقي.

وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وأكدت الوزارة الداخلية عازمها على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين ولن تسمح بأن يقوم البعض بخرق القانون، وأن الإجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية.

وفي تفاصيل الحادثة التي هزت المجتمع العراقي، تعرضت سيدة، لإطلاق نار من قبل طليقها، أمام مرأى ابنتهما الصغيرة في مدينة البصرة، وذلك بسبب عدم استجابتها لطلبه، وهو تخفيض مبلغ النفقة الذي تحصل عليه منه شهريا.

وبقرار من المحكمة، حصلت طليقته على مبلغ نفقة شهري بلغ 150 ألف دينار، أو ما يعادل 100 دولار أميركي، ولكنه طالبها بتخفيضه إلى 75 ألفا.

وبعد رفض طليقته تخفيض مبلغ النفقة، قام بالاعتداء عليها بالسلاح، مطلقا عدة طلقات نارية نحوها، ما تسبب في إصابتها في قدمها إصابات بليغة.

وقد تحدثت السيدة المعتدى عليها لوسائل الإعلام، مؤكدة أنها لا تستطيع الرضوخ لطلب طليقها بتخفيض مبلغ نفقة ابنتهما للنصف، كون المبلغ كاملا لا يكفي لتلبية حاجات الطفلة كما يجب، فما بالك بنصفه مطالبة الجهات الحكومية والأمنية إنصافها، ومعاقبة المعتدي على فعلته الشنيعة، التي قالت إنها لم تكن تتوقعها.

وانتشر فيديو الاعتداء داخل العراق وخارجه بشكل واسع، الأمر الذي أثار تعاطف الناس مع السيدة المعتدى عليها بوحشية.