لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.. قاضٍ يُغرِّم نفسه 500 جنيه لتعطيله سير الجلسة

المصدر: البيان الإلكتروني

لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة»، قرارًا بتوقيع غرامة على نفسه مقدارها 500 جنيه، وذلك لتعطيله سير الجلسة أثناء نظره إحدى الدعاوى.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد ورد بقرار هيئة المحكمة أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة، عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين.

وعقب صدور القرار، سادت حالة من الدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين.

من جانبه، قال محمد ميزار، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، إنه يحق للقاضي أن يُخرج من قاعة الجلسة من يُخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه.