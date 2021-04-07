قوس قزح على المريخ يثير الحيرة والذهول!

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أثارت صورة التقطتها مركبة ناسا الفضائية "بيرسيفرانس روفر" الموجودة حالياً على سطح المريخ الكثير من التساؤلات، حيث يظهر في الجو وكأنه "قوس قزح" بألوان تميل إلى الأصفر بحكم الغبار المنتشر على سطح الكوكب الأحمر.

ونشرت ناسا عبر الحساب الرسمي للمركبة الفضائية "بيرسيفرانس روفر" على "تويتر" معلقة على الصورة: "تساءل الكثيرون: هل هذا قوس قزح على المريخ؟! وجود قوس قزح غير ممكن هنا".

وأسهبت ناسا في ردها: "تتكون أقواس قزح من الضوء المنعكس من قطرات الماء الدائرية، ولكن لا توجد مياه كافية هنا لتتكثف، كما أن الجو بارد جدًا بالنسبة للمياه السائلة في الغلاف الجوي. هذا القوس الذي يظهر هو عبارة عن عدسة مضيئة".

ويذكر أن المركبة "بيرسيفرانس" أرسلت إلى المريخ وهي محملة بسبع كاميرات منها مخصصة لتصوير عملية الهبوط على سطح الكوكب الأحمر. وستقضي المركبة، المزودة بست عجلات، العامين المقبلين على الأقل في حفر صخور على سطح الكوكب، بحثا عن آثار تدل على وجود حياة في الماضي.

وهبطت المركبة في فوهة عميقة، بالقرب من خط استواء المريخ، تُسمى جيزيرو.