ناسا تلتقط أول صورة ملونة على الكوكب الأحمر

المصدر: دبي - البيان

التقطت المروحية المعروفة باسم "إنجنيويتي" أول صورة ملونة لها على متن الكوكب الأحمر يوم السبت 3 أبريل، وذلك بعد فترة وجيزة من إنزالها بواسطة مركبة ناسا المتجولة "المثابرة".

وكتب مسؤولو الوكالة في بيان يوم الاثنين 5 أبريل أن الصورة التي تم نشرها تظهر فوهة جيزيرو وأجزاء من عجلتي مركبة "بيرسيفيرنس" التي كانت المروحية على متنها.

ووفقاً لموقع "سبيس.كوم"، فقد تمكنت "إنجنيويتي" من التقاط الصورة بعد وصول أشعة الشمس المريخية إلى الطائرة العمودية التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة، ستقود مركبة "المثابرة" لمكان يسمى Van Zyl Overlook، والذي يوفر رؤية جيدة للمطار الذي اختاره أعضاء فريق المهمة لإظهار إبداعهم.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستنطلق "إنجنيويتي" يوم الأحد 11 أبريل لتجري أول رحلة لها في سماء عالم خارج الأرض.