"عشبة الخنزير" تصيب اسكتلندياً بحروق من الدرجة الثالثة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب رجل بحروق من الدرجة الثالثة في منطقة الساق بعد ملامسته بطريق الخطأ عشبة سامة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، قرر بول ماكغيتشين، يوم 30 مارس، التوجه في رحلة صيد وارتدى سروالا قصيرا وأثناء عبوره الجسر، لامس بطريق الخطأ "عشبة الخنزير"، التي تعتبر من أخطر النباتات في المملكة المتحدة.

وبحسب الصحيفة، شعر ماكغيتشين، في صباح اليوم التالي، بتهيج وألم شديد في ساقه، ليكتشف وجود حروق من الدرجة الثالثة، وقام باستدعاء الأطباء.

من جانبهم حذر الأطباء المريض البالغ من العمر 40 عاما، من أن حروق "عشبة الخنزير" قد تستغرق عدة أشهر للشفاء، ووصفوا له المضادات الحيوية.

بدوره علق ماكغيتشين على الحادثة: "أنا أعمل طاهيا، لذلك عادة ما أقف على قدمي طوال اليوم، وهو ما لا أستطيع تحمله الآن. آمل أن تتعافى الحروق في أسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت عنه "سبوتنيك".

تجدر الإشارة إلى أن "عشبة الخنزير" من النباتات المعمرة، التي تتبع فصيلة الخيمية. وتعتبر من أخطر النباتات. وتنقسم هذه الأعشاب إلى 70 نوعا، منها 40 نوعا ينمو في روسيا.