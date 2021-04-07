(فيديو) كأنه ملّ من الطقس الشتوي.. كلب روسي يخطف ميكروفون مذيعة الطقس

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن كلبا روسيا من نوع "جولدن رتريف" لم يكن يرغب في سماع المزيد عن الطقس الشتوي في روسيا.

الكلب الروسي خطف ميكروفون مذيعة طقس في العاصمة الروسية موسكو، خلال عرضها تقريرها اليومي، في بث مباشر، تقدم فيه حلول فصل الربيع.

وركض الكلب هارباً، ليتركها في حالة ذهول، قبل أن تطارده وتنجح بعد عناء في استعادة الميكروفون، وتكمل تقريرها وبرفقتها الكلب المهاجم، بحسب ما يظهره الفيديو المنشور على منصة (ABC news).