عارضة ستينية نجمة غلاف إحدى أشهر مجلات الموضة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«لم أتخيل نفسي في أكثر أحلامي غرابة أن أكون عارضة»... إنه كلام منطقي لسيدة بعمر الـ65 وجدة لحفيدين، تربعت على غلاف آخر إصدارات مجلة «هاربر بازار» بنسختها السنغافورية.

ومنذ اختيارها قبل عامين لتكون عارضة، حصدت مدام أونغ بي يان الكثير من الاهتمام، وهي تقوم بإعادة تدوير السلع المهملة، وشاركت في تأسيس مقهى، كما أنشأت صفحتها الخاصة على «انستغرام» لتشجيع الآخرين على الشعور بالارتياح مع مسألة التقدم بالعمر.

وعلى الرغم من وصول عدد متابعيها إلى أكثر من 1800 على حسابها على «انستغرام»، إذ بدأت بتوثيق رحلتها عارضة قبل عام ونصف عام، لا تزال مدام أونغ تتفاجأ بحجم الاهتمام الذي تحصده. وتعترف كذلك بأنها تشعر بالخجل من الكاميرا، كما أنها لم يسبق أن رأت نفسها جذابة مطلقاً.

وأشارت في حديث عبر الهاتف إلى اعتقادها بأن المجتمع بات أكثر تقبلاً وترحيباً بالأشخاص، بمعزل عن عمرهم وجنسهم أو العيوب التي لديهم. أما بالنسبة لإطلالتها بالشعر الفضي الذي توقفت عن صبغه، فتقول: «أعتقد أن تلك كانت اللحظة التي قررت فيها تقبّل عمري».