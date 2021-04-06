السعودية.. تعليق الإفطار والاعتكاف بالمساجد في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية اليوم "الثلاثاء"، تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها، وكذلك تعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، منوهةً أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً.

وأغلقت وزارةالشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 15 مسجداً، مؤقتاً، في ست مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الوزارة في بيان إن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 58 يوماً مضت بلغ 490 مسجداً، "تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وأوضحت أن المساجد المغلقة هي خمسة في منطقة القصيم، وثلاثة في منطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، وواحد بمنطقة مكة المكرمة، وومسجد بمنطقة الجوف.