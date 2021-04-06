سوريا .. مصاب بكورونا يقفز من الطابق الرابع بسبب الخوف

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مصاب بفيروس كورونا على إلقاء نفسه من الطابق الرابع في مستشفى الباسل بطرطوس السورية.

وأخبر قسم شرطة المدينة الشرقي في طرطوس بأن أحد المرضى في قسم (الكورونا) بمشفى الباسل بطرطوس توفي بعد سقوطه من الطابق الرابع للمستشفى.

و توجهت دورية من القسم إلى مكان الحادثة، وتبين أن المتوفي مصاب بفيروس كورونا، ومن خلال التحقيق لبيان أسباب وفاته تبين أن المذكور قام برمي نفسه بسبب دخوله بحالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجين والآلام الشديدة التي يسببها فيروس كورونا.

وتم تنظيم الضبط اللازم بالحادثة وسلمت الجثة إلى ذويها لدفنها.

كما ألقت فتاة أمس بنفسها من شرفة منزل عمها في الطابق الخامس الكائن بساحة القباني في حي الإذاعة بحلب ما أدى إلى وفاتها، وما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.