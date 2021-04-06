مجهولون ينبشون قبر ممرضة حلوان "شهيدة كورونا" ويحرقون جثتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مجهولون على نبش قبر ممرضة حلوان "شهيدة كورونا" ثم استخرجوا جثتها وأشعلوا النار بها ثم تركوها متفحمة خارج المقابر وفروا هاربين.

وعلى إثر الخبر، استدعت جهات التحقيق في القاهرة أسرة الممرضة لسماع أقوالهم حول الواقعة، للوصول إلى أي خيط يقودهم لضبط الجناة، من خلال معرفة ما إذا كانت هناك خلافات بين ابنتهم الضحية وآخرين داخل محيط عملها أو خارجه قد يكون سببا في ارتكاب الواقعة البشعة. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وتم استدعاء أصحاب المتوفاة الذين يعملون معها في مكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام والمقربين منها لسماع أقوالهم حول الواقعة وأكدوا أنها تتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وأنها محبة للجميع ولم تكن يوما طرفا في مشكلة مع أحد وانهم اندهشوا من هول الصدمة بعد معرفتهم بخبر استخراج جثتها وحرقها.

كانت مصادر أمنية أكدت أن هناك فريق بحث عال المستوى يقوده اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة يعاونه فيه المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان لكشف غموض الواقعة بعد أن تلقى القسم بلاغا من أسرة ممرضة تبلغ من العمر 40 عاما تدعى «م ا» تعمل في مكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام وتقيم في المشروع الأمريكي في حلوان قالوا فيه إن ابنتهم توفيت بفيروس كورونا وتم دفنها بالمقابر وأنهم اكتشفوا أن مجهولين نبشوا القبر واستخرجوا جثة ابنتهم بعد دفنها وقاموا بحرق جثتها وتركوها متفحمة.

وأكدت المصادر الأمنية انهم أنه بمعاينة المقبرة تبين فتحها بالفعل واستخراج جثة الممرضة وأن هناك فريق بحث يعمل على قدم وساق للوصول للجناة وجارى تفريغ الكاميرات بهدف سرعة ضبطهم.