دماء داخل محكمة الاسكندرية.. أربعيني يطعن زوجته بالسكين وأمام القاضي

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم رجل أربعين على طعن زوجته في وجهها بسلاحٍ أبيض داخل قاعة محكمة الأسرة بدائرة الجمرك في الإسكندرية يوم أمس الاثنين، أثناء نظر دعوى طلاقهما.

وبحسب شهود عيان من المحامين، تهجم الرجل على زوجته بالضرب والسباب، ثم بسلاح أبيض، ما أدى إلى تناثر دمائها بقاعة المحكمة، وحضرت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

واقتادت قوات الشرطة المتهم إلى ديوان عام قسم شرطة المنشية، لتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

وبعد الحادث، منعت قوات الأمن دخول أي أحد المحكمة، فيما سمحت للمحامين بالدخول عقب التفتيش.