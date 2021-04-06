مكوّن في «الشامبو» يسبب تساقط الشعر وتلفه

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

مكونات تسدّ مسام الشعر، وتسهم في تهيج فروة الرأس وخسارة الشعر بالتالي، كلها موجودة في الشامبو الذي نستخدمه. ولطالما حذّر الخبراء من مادة السيليكون في منتجات الشامبو، التي تترك بقايا، ويؤدي استعمالها المتكرر إلى تفاقم المشكلة.

ويشرح الدكتور أوريت ماركوفيتز اختصاصي الجلد، ومؤسس شركة «أوبتي سكين» في نيويورك، المسألة، وفقاً لموقع «شي فايندس»، بالقول: «منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على السيليكون، تترك بقايا داخل الشعر وعلى فروة الرأس، فتثقلها، وتسدّ المسام، وتسبب على الأرجح فقدان الشعر».

وإذ تبدي غريتشين فريز اختصاصية أمراض الشعر، موافقتها، تضيف أنه عادة ما يكون من الصعب التخلص من التراكم الضار، وتقول: «إن أشكال السيليكون غير المتحلل بالماء، قد تصعب إزالتها بالفعل بواسطة الغسل العادي، وقد تتطلب شامبو تنظيف خاصاً». ويدخل ثنائي ميثيل السيلوكسان، ضمن أخطر المكونات، حيث يسهم بتراكم البقايا، وترك الشعر دهنياً.