القبض على سعوديين سرقا هاتفاً من سيارة إسعاف

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على سعوديين سرقا هاتفاً متنقلاً من سيارة إسعاف.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يقوم أحدهما بسرقة هاتف متنقل "جوال" من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه، بمدينة تبوك.

وأوضح ان الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، بحسب صحيفة "الرياض".

وذكر انه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.