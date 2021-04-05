ما فائدة ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل؟

المصدر: وكالات

إذا كنت تفكر في الذهاب في إجازة أو أثناء السفر وترك الطعام في الثلاجة، فإن هناك خدعة بسيطة تخبرك ما إذا كان من الآمن تناول الطعام الذي تركته في الفريزر.

في بعض الأحيان عندما نكون بعيدين عن المنزل، تنقطع الكهرباء ولا نعرف عنها أبدًا، ما يتسبب ذلك في إذابة الطعام المخزن في المجمد وتلفه.

لمعرفة ما إذا كانت هذه المواد الغذائية مجمدة كما تركتها، استخدم هذه الحيلة البسيطة قبل مغادرة المنزل: املأ كوبًا بالماء وضعه في الفريزر، عندما يتم تجميدها، ضع عملة معدنية في الأعلى، وأعدها إلى الفريزر.

وإذا وجدت العملة المعدنية في قاع الكوب عند عودتك بعد إجازة طويلة، يجب أن ترمي كل الطعام على الفور، لأن هذا يعني أن الكهرباء انقطعت عن الفريزر لفترة كافية ليذوب طعامك ويعيد تجميده، وفقا لـ"brightside".

وإذا كانت العملة المعدنية في الأعلى، فهذا يعني أنه لم يكن هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وطعامك كان جيدًا كما لو كان في المجمد.

أما إذا كانت العملة المعدنية في المنتصف، فهذا يعني أن الكهرباء انقطعت لفترة قصيرة وأن معظم المواد الغذائية الخاصة بك ربما لا تزال طازجة.