سوريا .. مجزرة مروعة في حق عائلة كاملة في حلب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة قتل بشعة راح ضحيتها اسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص.

وقالة وزارة الداخلية السورية أنه في الساعة الثانية والنصف فجراً من تاريخ 2021/4/5 حصلت جريمة قتل في بلدة الزهراء التابعة لناحية نبل في ريف حلب ذهب ضحيتها كل من المدعو (منذر . د ) وعمره / 27 / عاماً وزوجته المدعوة (ياسمين . د ) عمرها / 20 / عاماً ، وعمه المدعو ( إبراهيم . د ) عمره / 39 / عاماً والطفلتين ( شهد . د ) عمرها / 3 / ثلاثة أعوام و( رهف . د ) عمرها عام واحد .

وأضافت الوزارة أن هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية نبل وفرع الأمن الجنائي في حلب وتجري تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.