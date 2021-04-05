حاول الهروب من عقوبة انتهاك قواعد كورونا .. فسقط من الطابق الرابع

المصدر: د ب ا

أصيب شاب بجروح خطيرة بعد سقوطه من شرفة بالطابق الرابع في بلدة بغرب ألمانيا أثناء محاولته الهروب من عقوبة متعلقة بانتهاك قواعد مكافحة كورونا.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين أن الشاب البالغ من العمر 22 عاما كان ضمن مجموعة من أربعة شبان التقوا في شقة في مدينة فيبرفورت بولاية شمال الراين-ويستفاليا مساء الجمعة الماضية للاحتفال معا، وهو ما ينتهك قواعد مكافحة الجائحة التي تمنع التقاء أفراد من أكثر من منزلين مختلفين.

وبعد أن اتصل أحد الجيران بالشرطة، اختبأ اثنان من الشباب في الشرفة عندما قرع رجال الشرطة الجرس.

وبينما كان رجال الشرطة يتحدثون إلى الرجلين المتبقيين في الشقة، سقط الشاب البالغ من العمر 22 عاما - على الأرجح أثناء محاولته التسلل إلى شرفة مجاورة. وأصيب الشاب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.