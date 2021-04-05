بلجيكا تضبط أكثر من 27 طناً من الكوكايين في 6 أسابيع

المصدر: د ب ا

ضبطت الجمارك البلجيكية في ميناء أنتويرب 64ر27 طنا من الكوكايين في الأسابيع الستة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" استنادا إلى بيانات مكتب المدعي العام أنه تمت خلال ليلة الجمعة/السبت وحدها ضبط 11 طنا تقريبا.

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام، تُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو 4ر1 مليار يورو. أوضح المكتب أن الضبطيات ذات صلة بنصف مليار رسالة تم فك تشفيرها واعتراضها.

يُذكر أنه في نهاية فبراير الماضي تم ضبط 16 طنا من الكوكايين في ميناء هامبورج الألماني. وبحسب بيانات رسمية، كانت هذه أكبر كمية من الكوكايين يتم ضبطها في واقعة واحدة في أوروبا.

وشهدت كمية الكوكايين المضبوطة في ألمانيا زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. ويُجرى ضبط كميات كبيرة من المخدرات في دول أوروبية أخرى أيضا. ووفقا لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي الألماني، تم ضبط أكثر من 100 طن من المخدرات في مينائي روتردام وأنتويرب معا في عام 2019.