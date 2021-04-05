تطلق النار على عمال مطعم .. تأخروا في تجهيز وجبتها

المصدر: وكالات

أطلقت سيدة أمريكية عدة طلقات على العاملين في مطعم برجر كينج في ممفيس بولاية تينيسي بعدما انزعجت من الانتظار الطويل لاستلام طلبيتها.

وفقًا لـ«ديلي ميل»، فتحت إحدى زبائن برجر كينج النار على الموظفين من خلال نافذة السيارة بعد أن قالت الشرطة إنها انزعجت من وقت الانتظار الطويل. وفي اللقطات المأخوذة من اللقطات الأمنية التي تم التقاطها في مطعم الوجبات السريعة، يمكن رؤية المرأة وهي تنحني من خلال النافذة وهي تسحب مسدسها.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، فإن العمال فروا من النيران عبر الباب الخلفي للمطعم، ولم يصابوا بأذى. وتقوم الشرطة الآن بمطاردة المشتبه بها.

وقال الضباط في البيان: «عند وصولنا إلى مكان الحادث، تم إخطارنا بأن الزبون يغضب بسبب وقت الانتظار في نافذة السيارة. وأن السيدة الأمريكية نزلت من مقعد الراكب الأمامي في سيارة سيدان رمادية متوسطة الحجم بأربعة أبواب واقتربت من نافذة المطعم. وتبع ذلك مشادة كلامية بينها وبين العاملين في المطعم».

وتظهر كاميرات المراقبة بالفيديو، المشتبه بها وهي تسترجع مسدسًا أسود من السيارة، وتمد الجزء العلوي من جسمها من خلال نافذة القيادة، وتطلق عدة طلقات على عمال برجر كنج. وفر العمال من إطلاق النار عبر الباب الخلفي للمطعم، ولم يصابوا بأذى.