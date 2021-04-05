(فيديو) بسبب ندرته.. إيرانيون ينهبون محلاً لبيع الدجاج

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم سكان مدينة "نيكشهر" بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، محلا لبيع الدجاج ونهبوا محتوياته بعدما أصبحت هذه المادة الغذائية نادرة في السوق المحلية.

ونشر موقع "اندبندت" بالنسخة الفارسية عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عددا من الرجال والنساء وهم يهاجمون محلا لبيع الدجاجة في ظل ارتفاع أسعاره وعدم توفره في الأسواق الأخيرة منذ عدة أشهر.

ونقلت "سبوتنيك" عن النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحكومة، إسحاق جهانغيري، قوله أول أمس السبت، خلال زيارته مدينة مشهد شمال شرق البلاد، إن "اقتصاد البلاد يمر باختناقات وصعوبات عديدة".

وأضاف جهانغيري "لا يليق بالشعب الإيراني أن يقف في صف الدجاج في ظل إدارتنا للحكومة حاليا".

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو وصور لطابور طويل من الإيرانيين وهم يقفون في عدد من المدن من أجل الحصول على دجاجة واحدة لكل شخص بالسعر الحكومي.