تقنيات الذكاء الاصطناعي تراقب جودة المنتجات

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

تتطلب المنتجات الصناعية المختلفة مراقبة جودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث الحجم والوزن والأبعاد المختلفة.

وابتكر فريق من الباحثين بمعهد فراونهوفر لأبحاث الكمبيوتر في ألمانيا، برنامجاً حوسبياً يحمل اسم «ماركوس» لمراقبة مواصفات المكونات المختلفة أثناء عملية الصناعة.

وأفاد موقع «تيك إكسبلور»، بأن البرنامج الجديد يطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للقيام بعمليات مراقبة بصرية من أجل المقارنة بين المنتج النهائي والمواصفات الأصلية المسجلة لنفس المنتج.

ويقول الباحث هولجر جراف، من معهد فراونهوفر، إن البرنامج «يتعرف على المنتج الجاري تصنيعه، ويرصد أي اختلافات بين أبعاده الفعلية والمواصفات الأصلية المستهدفة».

ومن خلال تقنيات التعلم العميق، تم تدريب البرنامج على التعرف على المكونات والمنتجات الصناعية المختلفة، دون أن يكون قد سجلها من قبل.