باع في 12 ساعة ما يبيعه مركز تسوق في 12 شهراً

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

نجح «ملك مبيعات البث المباشر»، وهو شاب صيني اشتهر على منصة البث الصينية Kuaishou، في بيع منتجات تفوق قيمتها 300 مليون دولار، وذلك في جلسة بث واحدة. وأضحت وسائل إعلام صينية أن شينبا (اسمه الحقيقي Xin Youzhi) قد تمكن من أن يبيع في جلسة استمرت 12 ساعة ما يبيعه مركز تسوق في هونغ كونغ خلال عام كامل.

ونقلت شبكة موقع «ساوث تشاينا مورننغ بوست» أن الشاب، «ملك مبيعات البث المباشر»، يجسد إمكانات سوق البث المباشر في التجارة الإلكترونية بعد تزايد شعبيتها خلال أزمة وباء «كوفيد 19»، علماً أن Kuaishou هي منصة تصنف ثاني أشهر مواقع الفيديو القصيرة في الصين بعد النسخة الصينية من «تيك توك».

جلسة البيع، التي يمكن وصفها بالمثيرة للاهتمام، اجتذبت نحو 4 ملايين مشاهد في أوجها، ليبيع محترف التجارة الشاب أكثر من 16 مليون منتج من فئات متنوعة مثل الشامبو والهواتف الذكية.

وبلغ إجمالي حجم البضائع 2 مليار يوان (305.7 ملايين دولار).