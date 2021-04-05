جدل يوقف تجارب هارفرد للتحكم بالإشعاعات الشمسية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تقوم فكرة التحكم بالإشعاعات الشمسية على حجب بعض من طاقة الشمس ومنعها من الوصول لسطح الأرض عبر عكسها مجدداً بجزيئات صغيرة في طبقة الستراتوسفير، إلا أن المفهوم بحد ذاته مثار جدل هائل فيما يتعلق بمسألة مواجهة تغيّر المناخ. ولا يزال بعض الخبراء غير متيقنين تماماً من المخاطر التي تنطوي عليها العملية ومدى نجاحها، وما إذا كانت ستحقق النجاح أصلاً.

وبما أن الأمر يقلق العلماء، بحسب موقع «فيوتشريسم» أطلق باحثون من جامعة هارفرد مشروع «سكوبيكس» أو تجربة التشويش الستراتوسفيري المحكوم، حيث تم التخطيط لإطلاق بالونات الرصد الجوي في السماء لإطلاق جزيئات صغيرة اختباراً للنظرية، إلا أن الفريق قرر فيما بعد وقف العمل بالمشروع، كما أشار تقرير لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وأوصت لجنة استشارية في هارفرد بتأخير مخططات إطلاق البالونات فوق السويد هذا الصيف، وإشراك الشعب السويدي بالمسألة ومعرفة رأيه. ويعني عدم الإجماع بأن المشروع لن يعاود الانطلاق على الأرجح حتى 2022.