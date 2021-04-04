الفتاة الحسناء التى قادت موكب المومياوات الملكية تلفت الأنظار

المصدر: البيان الإلكتروني

لفتت أمس فتاة حسناء في الموكب التاريخي لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط في مصر الأنظار.

وشهد الحفل المهيب لموكب نقل المومياوات الملكية، نماذج نسائية أبهرت العالم بتألقها وإبداعها فى العروض الفنية التى عرضت خلال الحدث التاريخى الهام، وذلك ابتداءً من المسيرة الذهبية المنطلقة من المتحف المصرى فى ميدان التحرير وصولًا إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.

ومن النساء المشاركات فى العرض الذهبى الذى أذهل العالم، انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، صور الفتاة الحسناء التى قادت موكب المومياوات الملكية فى المتحف المصرى، متزينة بملابس ذات طابع فرعونى، وحاملة فى يدها البلورة التى ترمز إلى قرص الشمس، ومن خلفها عدد آخر من الفتيات بنفس الإطلالة.

والفتاة التى حازت على اهتمام متابعى الحفل، هى عارضة أزياء وممثلة مصرية اسمها ميرال ماهيليان، والتى عبرت فى تدوينه عبر حساباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا، عن فخرها بالمشاركة فى هذا الحدث العالمى الهام، حيث نشرت صورها فى العرض، وكتبت فى تعليقها عليها: "فخورة جدًا وتشرفت بأن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخى.. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء فى العرض الذهبى" وفق اليوم السابع.

ميرال ماهيليان، التى قادت موكب المومياوات الملكية، هى عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية، عرفت بمشاركتها كـ "موديل" لعدد من العلامات التجارية داخل وخارج مصر، كما أنها تتمتع بمشاركات فنية متنوعة، فقد أدت دور شخصية "إنجى الموجى"، فى الجزء الأول من مسلسل "كلبش"، بطولة النجم أمير كرارة، عام 2017، وفى العام ذاته، أدت شخصية "ميشيل" فى فيلم "القرد بيتكلم".

يأتى هذا فيما، شهدت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، مساء السبت غناء المطربات ريهام عبد الحكيم، ونسمة محجوب، والسوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا أميرة سليم، خلال فقرة غنائية، وهو الحدث الذى شهده العالم كله باهتمام بالغ.

ويضم موكب المومياوات التى ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".