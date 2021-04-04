«المزراب».. وسيلة لتسريب مياه الأمطار

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفلكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المزراب».

المزراب كما يقول علي بن حمدون، هو أخدود أو قمع خشبي يوضع على أطراف سطح البيت لتنساب من خلاله مياه الأمطار قبل تراكمها على سطح البيت.

ولكن أنواع المزاريب تغيرت بمرور الزمن وأصبحت تصنع من الجص والفخار ومن الحديد أو المعادن الأخرى.

وإذا كانت المزاريب قد تم استخدامها في البيوت قديماً، فهي أيضاً موجودة حتى الآن في البيوت التراثية.