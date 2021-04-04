17 متهماً بقضايا مختلفة في قبضة الأمن السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المملكة العربية السعودية عن القبض على 17 متهماً بجرائم مختلفة خلال الأيام الماضية.

وأوضح الأمن العام السعودي، أمس، عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه تم إلقاء القبض على 4 باكستانيين مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من عدة مواقع، وقدرت قيمة المسروقات بـ325 ألف ريال.

وذكر أن 3 مواطنين ارتكبوا عدداً من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبات واستخدامها في عمليات سلب، والسطو على الاستراحات تحت تهديد السلاح، منتحلين صفة رجال أمن، مؤكداً القبض عليهم.

ولفت إلى القبض على مواطنَين امتهنا سرقة عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدية في مخرج النقود تمنع خروجها بعد سحبها من قبل العملاء، إضافة إلى القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمداً والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما.

وتم القبض أيضاً على شخص يحمل سلاحاً أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في المسجد الحرام، ومقيم من الجنسية المصرية سرق تجهيزات مكتبة وأجهزة إلكترونية من المدارس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ثلاثة يحملون الجنسية البنغالية والقبض عليهم، بعدما سرقوا 14 بطارية شحن خاصة بأبراج شركة الاتصالات.

هذا إلى جانب القبض على إثيوبيَّين مخالفين لنظام أمن الحدود روّجا مواد مخدرة في حي شعبي.