السعودية تعلن بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في رمضان

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قوله: "بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان".

وأضافت: "تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، مؤكداً تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.