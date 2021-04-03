السعودية تعلن بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في رمضان

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك. 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قوله: "بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان".

وأضافت: "تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، مؤكداً تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

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