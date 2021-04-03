وفاة سيدة مصرية بسبب "حبة البركة"

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت سيدة مصرية وأصيب طفلاها بحالة تسمم جنوب محافظة القاهرة بعد تناولهم مادة سامة بالخطأ ظنوا أنها حبة البركة.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن التحريات الأولية كشفت عن أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 35 سنة، وتعاني أعراض مرض السكر.

وأوضحت التحريات أن أحد أقارب الضحية وصف لها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يومياً لضبط مستوى السكر في الجسم فعملت بالنصيحة، لكنها تناولت سم فئران دون أن تقصد، بسبب تشابه المادتين في اللون.

وكانت السيدة تحتفظ بعبوة ممتلئة بحبة البركة وبجانبها عبوة أخرى شبيهة بداخلها سم فئران على شكل حبيبات، وعند استيقاظها تناولت مقدار ملعقة، ولكن من سم الفئران بدلاً من حبة البركة، وأراد طفلاها تناول المادة نفسها فأعطتهما.