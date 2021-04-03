مصر تكشف حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2021/2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشددت وزارة المالية على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مُشيرةً إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).