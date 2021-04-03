أغرب ولادة في العالم.. طفل بـ 3 أعضاء تناسلية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية واحدة من أغرب الولادات في العالم، والتي تحدث بنسبة واحد إلى 6 ملايين ولادة، وفقا للإحصاءات العالمية.

وشهد أحد مستشفيات مدينة الوصل العراقية ولادة طفل ذكر بتشوه خلقي تمثل بوجود "3 أعضاء تناسلية".

وقام الجراحون الذين أشرفوا على ولادة الطفل العراقي باستئصال عضوين تناسليين.

يذكر أن طفلا من بين كل 5 إلى 6 ملايين يولدون بأكثر من عضو تناسلي، إلا أن حالة الطفل العراقي هي الأولى من نوعها، وفقا لتقرير نشرته مجلة "الجراحة" الطبية".

جدير بالذكر أن الهند سجلت في العام 2015 ولادة مشابهة للطفل العراقي، إلا أن الخبراء لم يتمكنوا من التحقق من الأمر، كما لم يتم ذكرها في مجلة طبية موثوقة.

ويعكف الباحثون الآن على دراسة حالة الطفل العراقي لمعرفة سبب هذه الولادة النادرة، وتأثير الأدوية التي أخذتها الأم أثناء حملها، أو وجود تاريخ عائلي من التشوهات الجينية، غير أن الباحثين أشاروا إلى أنهم لم يتوصلوا إلى السبب وراء هذه الظاهرة الغريبة.