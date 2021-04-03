بسبب الأغنام.. مقتل 8 أشخاص في شجار بسورية

المصدر: د ب أ

لقي ثمانية أشحاص حتفهم وأصيب ثلاثة أخرون بشجار عشائري في منطقة القامشلي شمال شرقي سورية.

وقال مصادر محلية في مدينة القامشلي لوكالة الانباء الألمانية (د. ب.أ) إن ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في العناية المركزة سقطوا خلال شجار بين عائلتي الحسو والحلاب في قرية الدلاوية بريف القامشلي.

وأكدت المصادر أن "الخلاف اندلع بين العائلتين بعد دخول عدد من الأغنام إلى حقل قمح ما أدى لنشوب شجار تطور إلى استخدام السلاح ".

وأضافت المصادر أن " القرية والقرى المجاورة لها تعيش حالة توتر تحسباً من وقوع اشتباك جديد بين العائلتين اللتين تنتميان لعشيرة واحدة وأن وجهاء وشيوخ عشائر من القامشلي وصلوا إلى القرية لتهدئة الأوضاع ".