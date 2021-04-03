ضياء رشوان يفوز بمنصب نقيب الصحفيين المصريين

المصدر: د ب ا

فاز الصحفي المصري ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، حسبما أفادت " بوابة الأهرام" مساء أمس الجمعة.

ونقلت البوابة عن خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قوله إن عمليات الفرز تمت داخل اللجان الفرعية البالغ عددها 33 لجنة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 6 مرشحين، وأجريت الانتخابات أمس الجمعة؛ لاختيار النقيب رقم 23، و6 أعضاء للمجلس رقم 52 في تاريخ النقابة.

ويرأس رشوان الآن أيضا الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.