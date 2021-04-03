وفاة وإصابة 12 شخصاً بحادث تصادم مروع في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني



توفي 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون مساء أمس (الجمعة)؛ جراء حـادث مروري مروع على طريق "المدينة المنورة - القصيم".

وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن حـادث تصادم وقع بين 3 مركبات على طريق "المدينة ــ القصيم" بعد العاقول باتجاه القصيم، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

ولفت إلى أن 6 فرق إسعافية توجهت لموقع الحـادث، حيث اتضح وجود 12 حالة، منها 7 وفيـات لطفلين وامرأتين وثلاثة رجال، وإصابات خطيرة لطفل وامرأتين، قبل أن يتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.