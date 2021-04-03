المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت تفاصيل جديدة في قضية إسراء عماد، التي شغلت الشارع المصري، تلك الفتاة التي اعتدى عليها زوجها في الإسكندرية، وحاول قتلها، نتيجة الخلافات الأسرية بينها وبين شقيقه ووالدته، الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة نتيجة لما آلت إليه حالتها الصحية من طعنات في وجهها وسائر أنحاء جسدها.

ومع تحقيقات النيابة، حاول الزوج المتهم «محمد. م»، 24 سنة، التنصل من جريمته، وتحويل مسار القضية، بكونها دفاع عن الشرف، حيث ادعى أن زوجته كانت تحادث صديقه «حسن»، وفقا لصحيفة الوطن.

وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ومحامي المجني عليها، إن «إسراء» حضرت، أمام نيابة المنتزه أول، للإدلاء بأقوالها، حيث نفت ما قاله زوجها بكون فعلته جاءت دفاعا عن الشرف، مؤكدة أنها تعرف «حسن» كونه صديق زوجها، وفي أحد المرات ذهبت مع زوجها إلى منزله، حيث تربطهم صداقة أسرية.

وأضاف «مهران» أن «إسراء» أوضحت أمام النيابة أن «حسن» صديق زوجها قد حدثها مرة بناء على طلب من «حنان» حماتها، من أجل الإصلاح بينهما حرصا على سلامة ابنهما، وحينها رفضت الرجوع إلى زوجها لما طالها من أذى من زوجها وأسرته.

وأوضح أن المجني عليها أكدت أمام النيابة أنها ذهبت إلى زوجها من أجل معرفة سبب ضيقه منها، نظراً لأنه تواجد معها في منزل والدتها لمدة 3 أيام قبل ذلك الحادث، وحينها تدخلت والدته وحدث بينهما المشادة في الشارع.

وطالبت «إسراء» حينها أن يأخذ حقها إلا أنه لم يكن لديه حل، فحاولت كسر زجاج السيارة فقام بضربها وطعنها أكثر من مرة، في عدم وجود شقيقه ووالدته، قبل أن يدخلها إلى السيارة الأجرة التي تملكها والدته، ومن ثم اتصل للاستغاثة به، وحينها حضر شقيقه ووالدته، فقال شقيقه: «إيه اللي عملته دا.. أنت كدا هتودينا في داهية»، بينما قالت أمه: «لفها في ملاية وارميها في البحر».

وأوضح محامي المجني عليها، أن «إسراء» طلبت حينها من زوجها أن ينقلها للمستشفى أملا في لقاء ابنها لآخر مرة، وهو ما حرك مشاعر المتهم لتوصيلها إلى المستشفى، بينما رحل شقيقه من السيارة ورفض الذهاب معه.

وأكد أن زوجها اتفق معها ألا تفشي ما حدث، وأن تقول إن ما حدث لها نتيجة بعض الأشخاص الذين تعدوا عليها، ومن ثم ألقاها أمام المستشفى وهرب، قبل أن يتم كشف تلك الأمور ومن ثم أمرت النيابة بالقبض عليه واستمرار التحقيقات حالياً.

ولفت المحام إلى أن «إسراء» بمجرد ما انتهت من الإدلاء بأقوالها، تم تقديم خطاب إلى مستشفى الميري، لإجراء اختبار وظائف تنفس وعرض تقريرها بعد ذلك ضمن القضية التي تحمل 11786 لسنة 2021 جنح أول المنتزه.

جدير بالذكر أنه تم حبس زوج إسراء عماد 15 يوما على ذمة التحقيق، فيما قرر المستشار عمر الركايبي، رئيس نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، إخلاء سبيل شقيق زوج «إسراء عماد» وحماتها، في واقعة الاعتداء عليها وتمزيق وجهها وجسدها بـ«مطواة»، وذلك دون أي كفالة أو اتهام، وذلك بعد انتهاء التحقيقات ووصول تحريات المباحث، نظراً لعدم كفاية الأدلة.